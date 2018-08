Las expectativas ante López Obrador; el análisis en Estrictamente Personal

Roy Campos, director de Consulta Mitofsky; Jorge Buendía, director de Buendía & Laredo, y Javier Márquez, socio de Buendía & Laredo, y fundador de Oraculus, analizaron este miércoles en “Estrictamente Personal” las expectativas que genera entre los mexicanos el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Según Javier Márquez, las personas tienen expectativas altas ante el nuevo Gobierno que iniciará el 1 de diciembre. Hizo referencia al índice de confianza del consumidor, publicado recientemente por el INEGI, y destacó que dicho índice, a su parecer, es político.

Señaló que solamente en el mundo hay dos indicadores del índice de confianza, que son el ahorro y el desempleo, que parecen tener un poder predictivo en otros países y curiosamente en México no se incluyen en el índice de confianza del consumidor, sino que son indicadores laterales.

El fundador de Oraculus agregó que el índice de confianza del consumidor pareciera ser más un indicador del estado de ánimo de las personas.

Pareciera ser que el índice de confianza del consumidor no mide confianza sobre compras o sobre cómo va a estar la economía, sino mide estado de ánimo”, dijo.

Para Roy Campos, la expectativa ante Andrés Manuel López Obrador va “más allá del voto”.

Agregó que esto se da no sólo por cómo ganó López Obrador la elección, sino por la intensidad de su “’presidencia no electa”, de los 37 días desde el primero de julio hasta ayer. “Treinta y siete días de intensa actividad acordados por la actividad menor de todo el gobierno, no nada más de Peña, de todo el gobierno”.

Para el director de Consulta Mitofsky, la intensa actividad de López Obrador hace que la gente piense que sí va a cumplir sus promesas, además de que no se ha echado para atrás en ninguna.

Según Jorge Buendía, el rechazo al statuo quo está haciendo que nuestras expectativas sean tan altas.

Todo está volcado en la expectativa, entonces el rechazo al statuo quo también o a un presidente con 20% de aprobación, lo que hace esta disonancia o este contraste”, explicó el director de Buendía & Laredo.

Por su parte, Roy Campos consideró que el grupo que apoya a López Obrador y tiene altas expectativas ante él va a perder alguna cuando “no se logre todo”, pero va a sustituirlas con otras en términos de programas sociales.

Jorge Buendía se refirió a la alternancia y señaló que, en los últimos diez años, el único momento en que el índice de confianza del consumidor había llegado a los cien puntos fue precisamente cuando llegó Peña Nieto a la Presidencia.

Agregó que siempre la alternancia o el cambio de partido hacen que mejoren las expectativas. Subrayó que esto es común al cambio de Gobierno y no tiene nada que ver con López Obrador o con Peña Nieto.

Según Javier Márquez, de acuerdo a algunos estudios, las personas tienden a pensar que estamos mejor o “menos peor” cada vez que inicia un sexenio.

Hizo referencia a una encuesta de Consulta Mitofsky que revela que el 65% de las personas piensa que “nos va a ir súper bien” durante el gobierno de López Obrador y que se van a solucionar los problemas.

Agregó que los más optimistas son personas que viven en comunidades rurales, de poca escolaridad, lo que contrasta un poco con el elector de López Obrador.

Roy Campos intervino y explicó que, según la encuesta, la gente que votó por López Obrador es escolarizada, urbanizada, con niveles económicos relativamente buenos, pero son los que menos expectativa tienen en términos de tiempo y son más racionales.

Jorge Buendía se refirió al contraste entre la percepción de la economía nacional y la percepción de la economía familiar o personal.

Destacó que al éxito de la economía familiar o personal se le atribuye el esfuerzo de cada persona, mientras que pareciera que la economía del país es responsabilidad gubernamental y eso la hace muy sensible a los vaivenes de aprobación presidencial.

Javier Márquez subrayó que el porcentaje de personas que cree que la economía va a estar mejor en los próximos doce meses aumentó 22 puntos porcentuales, mientras disminuye 25 puntos el porcentaje de quienes piensan que nos va a ir peor.

Roy Campos advirtió que si López Obrador sube sus expectativas “hasta el límite” va a tener una caída.

Para Jorge Buenía, López Obrador va a iniciar el sexenio con un nivel muy alto y después va a caer.

Con información de Estrictamente Personal

AAE