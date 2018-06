Las dos Coreas conmemoran el 68 aniversario de la guerra

Las dos Coreas conmemoraron el 68 aniversario del final de la guerra que las enfrentó apelando a trabajar por la paz y, en el caso de Pyongyang, sin hacer uso del habitual tono beligerante del régimen contra el Sur o Estados Unidos.

“Creo que la paz y la prosperidad son la mejor recompensa para aquellos de este y otros países que lucharon en la guerra”, dijo el primer ministro surcoreano, Lee Nak-yon, en un evento multitudinario celebrado en Seúl para conmemorar el aniversario del inicio de la contienda.

“(El Ejecutivo) trabajará directamente para establecer la paz y una prosperidad conjunta en la península coreana con fe y paciencia y pese a cualquier obstáculo”, añadió, en declaraciones que recoge la agencia Yonhap.

El primer ministro de Corea del Sur, Lee Nak-yon, habla durante una ceremonia para conmemorar el 68 aniversario del estallido de la Guerra de Corea en Seúl (AP)

Sus palabras subrayan la distensión que se vive en la región, especialmente desde la cumbre que celebraron en abril el líder norcoreano, Kim Jong-un, y el presidente sureño, Moon Jae-in, y en la que ambos países acordaron mejorar lazos y trabajar para establecer la paz y la “total desnuclearización” de la península.

La cita cimentó el camino para la reunión que mantuvieron el pasado 12 de junio en Singapur el propio Kim y el presidente de Estados unidos, Donald Trump, y el compromiso adoptado por los dos países para abrir una nueva fase de relaciones y para que el régimen abandone su programa nuclear si Washington garantiza su supervivencia.

Leer más: Presidente de Surcorea se reúne con Kim Jong-un para rescatar cumbre con Trump

Por su parte, los medios norcoreanos conmemoraron el inicio del conflicto, pero evitaron hacer referencias directas o insultantes a Corea del Sur o a Estados Unidos, dos países con quién el régimen de Pyongyang técnicamente aún se mantiene en guerra, como es habitual.

On this date June 25 in 1950, the Korean War began with the invasion of South Korea by North Korea. Picture: Front page of the @nytimes on June 26, 1950. pic.twitter.com/rLJ4xxjEwI

El Rodong Sinmun, principal diario norcoreano, citó simplemente al “enemigo” en los artículos que hoy honran la memoria de los caídos y no empleó los tradicionales “marionetas del Sur” o “bastardos yanquis” para referirse a estos dos países.

La fratricida guerra de Corea se inició en la madrugada del 25 de junio de 1950 cuando tropas norcoreanas comandadas por Kim Il-sung, abuelo del actual líder, cruzaron el paralelo 38 para invadir territorio surcoreano.

Honran a las víctimas la guerra que enfrentó a Corea del Norte y Corea del Sur el 25 de junio de 1950 (Getty Images)

Leer más: Trump y Kim firman acuerdo histórico

Tras la entrada en la guerra del comando de Naciones Unidas liderado por Washington y del llamado “ejército de voluntarios” chino para apoyar a Seúl y Pyongyang respectivamente, el conflicto se prolongó durante más de tres años y se cree que dejó más de 2.5 millones de civiles muertos a ambos lados de la frontera.

El próximo 27 de julio se celebra el 65 aniversario de la firma del alto el fuego que puso fin al conflicto y, ante el actual acercamiento, se espera que pueda anunciarse la futura firma de un documento que establezca la paz entre los países participantes en esta guerra.

1950 Jun 25-Korean War-Today is the 68th Anniversary of the Korean War! A War to this date that is truly still not over. 1953 an Armistice was signed, but the War has never been fully over as most Veterans that have served in Korea over the past 65 years since then can tell ya. pic.twitter.com/l8SDxPK9Qb

— Korean DMZ Vets (@Korean_DMZ_Vets) June 25, 2018