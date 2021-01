‘Las del 69’, bastión de ‘La Unión Tepito’ controlado por mujeres

Éste es el 69 de Jesús Carranza, en el corazón del barrio de Tepito. Es considerado uno de los sitios más peligrosos de la ciudad, donde por algún tiempo ni las autoridades podían entrar. Sin embargo, en los últimos meses ha sido blanco de numerosos operativos.

A unos pasos de aquí, el 27 de noviembre pasado fue detenida Lizeth la “Chofis”, presunto brazo derecho del “Lunares”, uno de los máximos generadores de violencia en la capital, según la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Ésta es una grabación inédita de su captura.

Como la “Chofis” vive a unas casas del 69, los operativos abarcaron a esta vecindad, donde toda su vida han vivido Rosaura Arteaga y su hija, Selene.

A ambas se les ha señalado de trabajar con la “Chofis”, aunque en la Fiscalía no hay una investigación criminal abierta contra ellas.

Aquel 27 de noviembre, otra hija de Rosaura fue arrestada con droga y un arma de fuego.

Este es el momento en que policías la detuvieron afuera de su domicilio dentro del 69.

Su hermana, Selene, quien habita aquí también, fue blanco de otro operativo el 31 de enero de 2020, donde agentes de Investigación saquearon su casa. Hoy, hay 37 elementos bajo proceso penal.

“Soy víctima del 31 de enero; se metieron a mi casa de una manera irregular, se están investigando a 37 elementos y por esto he recibido amenazas, me dieron el Código de Atención Ciudadana y pido justicia porque se meten y se llevan a mi hermana de una manera irregular. Una ya no puede dormir tranquila, que me apoye la jefa de Gobierno, que se supone cuida a las mujeres”.