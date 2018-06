Larry Kudlow, asesor económico de Trump, sufre ataque cardíaco

Larry Kudlow, asesor económico del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sufrió este lunes un ataque cardíaco y se encuentra hospitalizado en un centro médico en Maryland.

Trump escribió en su cuenta de Twitter: “Nuestro gran Larry Kudlow, que ha estado trabajando tan duro en el comercio y la economía, acaba de sufrir un infarto. Ahora está en el centro médico de Walter Reed”.

Our Great Larry Kudlow, who has been working so hard on trade and the economy, has just suffered a heart attack. He is now in Walter Reed Medical Center.

