Largas filas para vacunarse en GAM; poca afluencia en Iztapalapa

Una gran asistencia se registró las primeras horas de este domingo 4 de abril en los módulos de vacunación instalados en la alcaldía Gustavo A. Madero y poca cantidad de adultos mayores en Iztapalapa, en la Ciudad de México.

Te recomendamos: AMLO asegura que la vacunación avanza conforme lo previsto

Miles de adultos mayores llegaron a pie, en auto, en camión y en taxis a vacunarse.

Este domingo, tocó el turno a los adultos mayores con apellido paterno de la H a la M.

En el módulo de vacunación ubicado en el Instituto Politécnico Nacional, campus Zacatenco, se registraron aglomeraciones en módulos de espera de pacientes y familiares.

Poca afluencia de adultos mayores en Iztapalapa

En Iztapalapa, pasado el mediodía, se presentó poca afluencia de adultos mayores a vacunarse, en pocos minutos, ingresaban para recibir la dosis.

Para los adultos mayores, la vacuna contra el COVID representa la oportunidad para seguir viviendo sanos.

“Muy bien, gracias a Dios… ¿Qué espera con esta vacuna?… Pues estar más tranquilos verdad, ya nomás hay que esperar la otra, si Dios me da licencia, para la edad que tengo todavía ando aquí, 85… ¿Le vamos a llegar a los 100?… No, me conformo con otros 3 y ya no quiero más (risas)”, comentó María Cristina Saavedra, adulta mayor de Iztapalapa.