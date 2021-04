Largas filas y aglomeraciones en Iztapalapa y GAM para vacunarse contra COVID

Largas filas, aglomeraciones y olvido de la sana distancia se pudieron ver durante el primer día de la jornada de vacunación contra el COVID-19 en las alcaldías Gustavo a Madero a Iztapalapa.

Las más pobladas de la Ciudad de México.

Muchas personas no respetaron el día que les tocaba vacunarse, correspondiente con la primera letra de su apellido.

En algunas sedes las filas fueron extensas y la gente tenía que esperar más de una hora, lo que causó molestia.

Ante las aglomeraciones la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum hizo un llamado en redes sociales para que respetaran el día de vacunación por la primera letra de su apellido.

Adultos mayores expusieron que casi un año estuvieron aislados y al acudir a vacunarse no se respetó la sana distancia debido a las aglomeraciones.

“En casa con unos sobrinos maravillosos que me llevan lo que necesite me lo pasan por la ventana, salí un solo día al doctor. Pues no se está respetando, tanto nos hemos cuidado que no sería justo que ahorita nos fuésemos a contagiar”, insistió la señora Susana Aguilar, vecina de Gustavo A Madero.