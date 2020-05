Lanzan contundente campaña ‘Quédate en casa y quédate vivo’ para quienes no creen en el coronavirus

Será lanzada la campaña ‘Quédate en Casa. Quédate Vivo’ en la Ciudad de México, no sólo es la capital, sino el corazón financiero, político y social del país, que concentra el mayor número de casos y muertes COVID-19.

Se trata de una iniciativa de AVE, una asociación que conforman las más importantes empresas de comunicación comercial e institucional del país y que ha logrado reunir a 20 de los creativos más importantes de México.

Esta campaña se caracteriza, en términos de sus creadores, por mostrar la realidad cruda y dura de la enfermedad, pero sobretodo de lo que implica morir por Coronavirus, ahogado lentamente.

En los próximos días, quienes insisten en salir y no pertenecen a sectores esenciales que deben seguir trabajando, verán en las calles de la Ciudad de México este tipo de mensajes:

Imágenes de los mensajes y videos de los spots mientras se van leyendo en voz en off.

– Ojalá no me leas. Ojalá no te mueras.

– Si me lees, quizá te mueras, quizá mates a alguien.

– Salva tantas vidas como un doctor sin salir de casa.

– Si saliste sólo a visitar a la familia: despídete.

– Si sales y te enfermas no te quejes. De hecho, no podrás.

– Si sales matas, si sales mueres.

– Si estás leyendo esto, nuestro pésame.

– A este póster le importa más tu familia que a ti.

– No quieres estar encerrado en casa, pero sí en un ataúd.

– La muerte por coronavirus es una muerte cruel, lenta. Es morirte ahogado.

Imágenes de publicaciones en redes sociales de gente que sigue saliendo. Viene en el mismo archivo.

Son mensajes en voz del Gobierno de la Ciudad de México dirigidos a quienes dicen “de algo me he de morir”, a los que dicen que no creen en el coronavirus, a los que siguen de fiesta, a los que piensan que a ellos no les va a tocar o que todo es una conspiración del gobierno. A aquellos que no han sido convencidos por las autoridades, ni por especialistas, ni por lo que no se equivoca: las matemáticas, que calculan el daño que puede ocurrir.

Y para quienes publican en redes sociales sus fiestas, también habrá mensajes. “No queremos ver tus Instagram Stories de reuniones. No queremos verte morir en 15 días”.

Además, la nueva campaña estará distribuida en la ciudad en tres zonas: las de alto tráfico de gente, zonas peligrosas y en las que la gente no se queda en casa.

Se escucharán sonidos de ambulancias, perifoneo avisando a la gente que está en una zona de alto contagio. Alarmas e interrupciones en la radio para avisar que determinado lugar ha sido definida como zona de alto contagio.

Se podrá ver y escuchar la campaña en calles, colonias, alcaldías o la ciudad entera si es necesario.

Los creativos aseguran que el ciclo de la campaña “Quédate en Casa” ya está desgastado y convenció a los que tenía que convencer, por eso pasaron del “Quédate en Casa” a “Arrepiéntete de salir”.

Con información de Sarahí Méndez

