Lanzan campaña para salvar a la Catedral Metropolitana

Debido a la pandemia por COVID-19 la Catedral Metropolitana se ha visto afectada. Antes de esto, los cierres viales en el Centro y las manifestaciones también la afectaron, señalan autoridades de la Catedral.

“La pandemia vino a coronar estos cierres y tuvimos, como tantos otros lugares, que cerrar las puertas para poder cuidarnos, a diferencia de otros países como Canadá, Estados Unidos y Europa, no tenemos en México la costumbre de colaborar con la iglesia, sino sólo a través de la limosna; razón por la cual, al no haber fieles, las limosnas no llegaron”., informó Ricardo Valenzuela, Rector de la Catedral Metropolitana.