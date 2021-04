Lanzan alerta por mar de fondo en Guerrero

Las autoridades de Guerrero lanzaron una alerta para toda la costa del estado por un fenómeno de mar de fondo, que provoca oleaje elevado, que supera los tres metros de altura.

Te recomendamos: Sismo de magnitud 4.0 sorprende a vacacionistas en Acapulco, Guerrero

Las fuertes marejadas generan corrientes de arrastre que podría poner en peligro la vida de las personas.

En la bahía de Acapulco, el mar de fondo ocasiona la reducción de la zona de playas y marejadas en forma recurrente.

A las personas que visitan las zonas de playa, se les sugiere no meterse al mar, evitar caminar cerca de donde rompen las olas y respetar las indicaciones de los salvavidas.

“Siempre mantenerse alerta al oleaje y a las recomendaciones que le digan los salvavidas, se hace la corriente hay una corriente que a veces los arrastra y una ola que vienen y desgraciadamente los tumba y es cuando los arrastra hacia adentro”.

“Este evento de mar de fondo implica elevación paulatina del nivel del mar. No caminar sobre la franja de playa, no caminar sobre el rompimiento de las olas, no introducirse al mar en este periodo porque puede haber arrastre de personas”, dijo Cuauhtémoc Gayosso Pérez, coordinador de Protección Civil de Acapulco.