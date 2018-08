Lancheros en Oaxaca realizan colecta para niños enfermos

Ashley Yohana Cruz Pérez, de ocho años de edad y su hermano Israel, de seis años, son dos menores de edad originarios de Puerto Escondido, Oaxaca, que desde que nacieron enfrentan graves problemas de salud.

Su madre, María Edith, se dedica a la venta de algodones de azúcar en la playa de Puerto Angelito, y día con día lucha para sacar adelante a sus hijos, pero también para costear su atención médica.

Ante la difícil situación que enfrenta la familia, lancheros de Puerto Escondido lanzaron una iniciativa para que, durante esta temporada vacacional, los ingresos de los paseos realizados por los turistas, se destinen a la atención de los menores.

En total, nueve embarcaciones se sumaron a esta iniciativa, que, aunque no resolverá todos los problemas de María Edith y sus hijos, sí los ayudará para que puedan solventar parte de los gastos que genera la atención médica de los menores.

Yo me sentí ahora sí feliz, porque ahora sí yo no me esperaba esto, yo me acerqué con uno de los lancheros, con Jorge le platiqué de mis hijos y me organizó este apoyo” comentó María Edith Pérez Ruiz.