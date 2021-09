Lamenta México que plataforma Covax no haya cumplido con la distribución equitativa de vacunas

El Gobierno de México lamentó, el lunes 20 de septiembre de 2021, que la plataforma Covax y organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) no cumplieron todas sus metas para la distribución equitativa de las vacunas de covid-19.

La postura de México fue brindada por el canciller Marcelo Ebrard durante la presentación del libro “La estrategia internacional de México en la pandemia de covid-19. Marzo de 2020 – Agosto 2021” en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

“No se logró que Covax cumpliera todas las expectativas, porque Covax es un instrumento que depende de los productores de vacunas, y si el productor de una vacuna te dice ‘el Gobierno no me deja exportarla’, pues tú no la puedes mandar a ningún lado”, declaró Ebrard.

El canciller recordó el esfuerzo de México en febrero pasado, cuando presentó una resolución en la Asamblea General de las Naciones Unidas para exhortar a un reparto equitativo de las vacunas y evitar el acaparamiento de países ricos.

Aunque México impulsó el Fondo de Acceso Global para Vacunas covid-19, conocido como Covax, con la que precompró más de 50 millones de unidades, el país sólo ha recibido cerca de 4.3 millones de esta plataforma, que el 8 de septiembre admitió que sólo entregará mil 400 millones de 2 mil millones de dosis que había prometido este año a naciones en desarrollo.

Aun así, el canciller destacó que han llegado 109 millones de dosis de diversas farmacéuticas a México, que espera recibir un total de 150 millones este año.

“Si bien no se logró todo el objetivo que se quería al principio, si no se hubiera hecho un esfuerzo multilateral hoy México no tendría, para poner los números, más o menos el 30% de las dosis que tenemos, o sea, no tendríamos vacunas para 30 millones”, apuntó.