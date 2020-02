Laguna de Metztitlán, tenía 10 metros de profundidad y hoy está seca

En la sierra baja de Hidalgo se localiza la Laguna de Metztitlán, donde hasta hace unos meses el agua alcanzaba una profundidad de 10 metros, hoy está seca.

Lo que era una laguna se está volviendo un desierto. No va a haber agua para las plantas, se va a volver un desierto, podría ser el desierto de Metztitlán en un futuro”, dijo Lázaro Antonio Durán, vecino de Metztitlán.

Hoy este es el panorama, la laguna se encuentra seca.

Todo esto era la laguna, todo lo que se alcanza a ver para allá, hacia acá y lo que alcanza a ver hacia el fondo para acá era la laguna. Aquello que se ve como azul de aquí para allá, ya nada más es un espejismo, ya no es agua, ya solamente es lodo”, refirió René Ángeles, vecino de Metztitlán.

La Laguna fue nombrada parte de la Reserva de la Biósfera de la Barranca de Metztitlán en el año 2000; sin embargo, lo que era un embalse de origen natural, ahora presenta un suelo agrietado por una sequía extrema.

Según los habitantes desde hace casi dos años no ha llovido en esa zona.

Ya tiene más de un año y medio que no ha caído una lluvia así considerable. De hecho, ahorita ya no hay, por lo mismo de como ya no hay agua entonces si hubo mucha pérdida de peces”, insistió Erick Montiel Martínez, secretario Municipal de Metztitlán.

Le pedimos a todos los santos que podemos, pero hay que pedirle a dios más, todo poderoso que nos eche la mano”, agregó Lázaro Antonio Durán, vecino de Metztitlán.