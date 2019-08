Laguna Metzabok, Chiapas, en riesgo de sequía total por cambio climático

El cambio climático y la sequía extrema provocó que una de las 21 lagunas que comprende el sistema lagunar de Metzabok, en el corazón de la Selva Lacandona, Chiapas, se esté secando.

Te recomendamos: ONU: Hay que cambiar la dieta para detener el cambio climático

Se trata de la laguna de Metzabok o “Dios del Trueno” que tiene un diámetro de 86.2 hectáreas y que en su momento tenía una profundidad de 30 metros, donde incluso se practicaba el buceo. Hoy únicamente cuenta con el 15 % del agua.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas reveló que la escasez de lluvia en la entidad, lo que representa hasta un 30 por ciento en la Selva Lacandona ha provocado que esta laguna pierda, de manera progresiva, el 85 por ciento de su nivel.

Esta es la primera de las 21 lagunas que comenzó a secarse por estar en la zona más alta, no se descarta que en los próximos meses comiencen a secarse otros cuerpos de agua.

La laguna depende de la filtración, si no llueve lo suficiente no hay agua que alimente a la laguna, por ende, se va secando, ahora por qué se ha secado esa y no el resto de los cuerpos porque tienen diversas altitudes”.