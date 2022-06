‘Lady Tacos de Canasta’ se encuentra en recuperación tras enfrentarse con policías para defender su puesto

Sin movilidad en la rodilla quedó Francisco Marven, mejor conocida como Lady Tacos de Canasta, desde el 9 de junio, cuando en un operativo contra ambulantes, una vez más se enfrentó a la policía y cayó de una camioneta que se llevaba las sillas de su local, localizado en la Calle Santa Veracruz, casi esquina con el Eje Central.

“Estoy mal de la rodilla, se me movió la rótula, entonces tengo el pie inflamado, tengo que andar un mes en andadera, entonces pues he parado mis actividades laborales, no puedo andar en bicicleta, no puedo trabajar”, indicó Marven, Lady Tacos de Canasta.

“Creo que es muy importante defendernos y no dejar que nos atropellen de esta manera”, dijo Marven, Lady Tacos de Canasta.