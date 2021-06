La violencia los persigue; huyen de Aguililla a Tijuana donde también son víctimas del crimen organizado

Varios habitantes de Aguililla, Michoacán, están abandonando sus hogares por la crisis de inseguridad provocada por la disputa entre grupos criminales, algunos de ellos se van a Tijuana, esperando obtener asilo en los Estados Unidos, increíblemente también ahí están padeciendo los embates de la delincuencia organizada.

La guerra entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y los Cárteles Unidos en Aguililla, Michoacán, está provocando el éxodo de cada vez más familias que huyen a la ciudad fronteriza de Tijuana, donde esperan que el gobierno de estados unidos les otorgue asilo.

La mayoría de las personas que están huyendo de Aguililla son mujeres y niños, ella, por ejemplo, escapó con sus tres hijos el pasado 7 de mayo, un día después llegó a Tijuana, buscó un albergue donde permanecen más desplazados de Michoacán, ahí encontró a dos de los sicarios que, dice, desaparecieron a su hijo.

“Ahí estaban ellos también, no sé si pidiendo asilo también, no sé. Lo que pido es que nos dejen pasar, que me den asilo. No puedo regresar a Aguililla, mis hijos están en peligro”, Desplazada de Aguililla, Michoacán.

Ella salió de Aguililla con su familia el pasado 21 de abril, sus hijos lograron entrar a Estados Unidos, ya que tienen la doble nacionalidad; ella y su esposo se quedaron en Tijuana donde fueron víctimas de traficantes de personas.

“Nos quitaron el dinero que traíamos y un familiar mío pagó 8 mil dólares para que nos pudieran soltar. Salimos de ahí, la verdad si fue bien difícil, no traíamos dinero, no traíamos identificación, no traíamos nada”, Desplazada de Aguililla, Michoacán.

“Llegar a la caseta de los migras pero no nos han dejado llegar, cuando nos agarran no nos escuchan, les dijo que necesitamos refugio, que nosotros no podemos regresar a Aguililla, porque nuestras vidas corren peligro, también aquí, pero no nos escuchan”, Desplazada de Aguililla, Michoacán.