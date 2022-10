La violencia en Caborca, Sonora, no da tregua; madres buscadoras frenan actividad por amenazas

En Sonora, la violencia no para; en Caborca los homicidios y las desapariciones siguen aumentando y el colectivo de Madres Buscadoras informó que suspenderá sus actividades de búsqueda por lo que resta de este mes en la entidad, debido a constantes amenazas que han estado recibiendo, en particular contra su fundadora, Cecilia Flores.

Uno de los enfrentamientos ocurridos en Caborca, Sonora, en agosto pasado, la balacera, la cubrió el reportero local Federico Hagelsieb, a quien conocen como el Wero Hans.

En su página de Facebook, Federico reporta los incidentes de violencia que ocurren en este municipio de Sonora.

“Los últimos 3 años se ha intensificado más, ahora hay más muertos, más balaceras, más levantados”, dijo Federico Hagelsieb, “El Wero Hans”, reportero en Caborca, Sonora.

Caborca es el municipio sonorense con la tasa más alta de homicidios: 121 muertos por cada 100 mil habitantes, según datos del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública. Ese sitio antes lo ocupaban municipios como Empalme, Guaymas o Cajeme.

Martina e Israel, padres de Norberto Castillo Adame, pescador de 25 años que desapareció el pasado 2 de octubre, acudieron con el Wero Hans, reportero, a pedir ayuda para localizar a su hijo.

“Son mas que chingaderas querido auditorio lo que estamos viviendo con esta familia, ellos son pescadores del desemboque, sí es muy doloroso lo que estamos viviendo en todo Caborca y pueblos aledaños. Es un llamado sicarios, gente del crimen organizado, de una madre, de un padre. No la chinguen, entréguenlo, porque hay equivocaciones, ya han regresado a gente que se equivocan”, dijo Federico Hagelsieb conocido como “El Wero Hans’, reportero en Caborca.

En Caborca no sólo incrementaron los homicidios, las desapariciones van al alza; el pasado 9 de septiembre, siete personas desaparecieron en la carretera que une Caborca con Sonoyta. Desde entonces sus familiares los buscan incluso en zonas áridas del desierto de Sonora.

Tomó más de dos horas llegar al desierto del Sásabe. Alba y Claudia se unieron a la búsqueda para tratar de localizar a sus hijos Javier Escalante y Miguel Ángel Murguía; el grupo buscó en el rancho Las Carboneras sin obtener resultados.

“Yo no pido nada contra nadie, no busco culpables, no quiero comprometer a nadie, yo solamente quiero saber de él, que me lo dejen en un lugar donde yo pueda encontrarlo”, indicó Alba Córdova, madre de desaparecido.

“No hemos tenido éxito en ninguna búsqueda, ya me lo quitaron, solamente pido que me lo regresen, como esté para yo tener paz”, dijo Claudia González, madre de desaparecido en Caborca, Sonora.

Brince Canastillo es una de las fundadoras del grupo Buscadoras de Caborca. Tiene cuatro años buscando a su hermano Bryan y asegura que en 2022 el fenómeno de las desapariciones se ha multiplicado.

“Este último año en Caborca ha sido el peor de todos los años que yo personalmente y como colectivo hemos vivido. El mayor número de desapariciones, para nosotros el mes de marzo ha sido uno de los meses más violentos porque desaparecieron 32 personas y ahora en septiembre lo rebasó, fue el peor de todos”, aseguró Brince Canastillo, de rastreadoras de Caborca, Sonora.

Con información de Raymundo Pérez Arellano y Víctor Olvera/N+.

LLH