‘La vida sin amor no tiene sentido’, dice Humberto Zurita sobre su relación con Stephanie Salas

“La vida sin amor no tiene sentido, en mi caso”, dijo el actor Humberto Zurita sobre su reciente noviazgo con Stephanie Salas.

Así lo expresó durante la rueda de prensa de la nueva obra de teatro que protagoniza de nombre “Papito querido”.

“Porque se que de pronto preguntan cosas muy personales, que uno quiere guardar para uno mismo, sobre todo en mi caso personal. se los voy a explicar, es como un respeto todavía a mi mujer, han pasado muchos años, tres, pero ella está aquí en mi corazón y eso no quiere decir que mi corazón todavía no tenga espacio para el amor, porque la vida sin amor no tiene sentido, en mi caso”, dijo el actor.

La relación entre Zurita y Salas fue dada a conocer en días pasados por Sylvia Pasquel. La actriz dijo que estaba contenta de tener un yerno como Zurita y rechazó que fuese un problema la diferencia de edad entre él, que tiene 68 años, y Stephanie Salas, que tiene 52.

“Qué bueno que mi hija tenga a su lado a una persona como él”, dijo.

Tras estas declaraciones, Humberto Zurita ha admitido que mantiene una relación con la cantante y actriz. La confirmación fue hecha durante una entrevista radiofónica con Maxine Woodside.

“Tú me preguntas qué onda con Stephanie Salas y lo único que yo te voy a decir es: la amo, punto. ¿Okey? Listo. Lo demás ustedes ahí escriban lo que quieran y digan lo que quieran”.

El actor se negó a dar más detalles y señaló que no disfruta compartir su vida privada ante los medios de comunicación.

Los rumores sobre esta relación surgieron después de que fueran vistos juntos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

En julio pasado, Humberto Zurita declaró a la revista ¡Hola! que no consideraba casarse nunca más. No obstante, no rechazó la idea de entablar una nueva relación.

La declaración llegó a dos años del fallecimiento de Christian Bach, con quien permaneció 36 años.

