La Tierra y Marte se alinean con el Sol en oposición este viernes

Luego de anunciarse la existencia de una masa de agua salada de 20 kilómetros de largo en el polo sur de Marte, el planeta “rojo” será el protagonista de dos eventos astronómicos poco frecuentes.

El primero ocurrirá este 27 de julio, día también del eclipse total de Luna, donde Marte, la Tierra y el Sol estarán alineados, en un suceso conocido como oposición, el cual ocurre cada dos años.

“Tanto Marte como la Tierra están orbitando alrededor del Sol. Cada dos años aproximadamente, las órbitas de los dos cuerpos coinciden en la misma región”, dijo Wilder Chicana Nuncebay, responsable del área de Astronomía y Ciencias del Espacio del Planetario “Luis Enrique Erro”.

Desde la Tierra, el “astro rey” y el “planeta rojo” aparecerán en la bóveda celeste en extremos opuestos. Sin embargo, el astrónomo comentó que de manera visual los cuerpos pudieran estar más o menos alineados, esto no es sinónimo de que los planos de las orbitas coincidan.

On July 27th, our Sun, our planet, our Moon & Mars fall into a rare alignment. Mars & the Sun will be directly on opposite sides of the sky from our POV. While the lunar eclipse that this alignment causes won’t be visible in the US, you can still see Mars https://t.co/UVpGICQ21N pic.twitter.com/qb4GOdVp9A

— NASA (@NASA) 27 de julio de 2018