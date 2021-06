La seguridad le corresponde al Estado no a grupos de autodefensas: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), manifestó que la seguridad le corresponde al Estado y no a grupos de autodefensas.

“La responsabilidad de la seguridad corresponde al Estado, no soy partidario de que la gente se arme y forme grupos para enfrentar a la delincuencia porque eso no da resultados y a veces en estos grupos se infiltran maleantes”, declaró el mandatario mexicano en su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.

López Obrador señaló que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar la paz y la seguridad de todos los ciudadanos.

Dijo que su gobierno está haciendo un esfuerzo en todo el país para proteger a la población y combatir a la delincuencia.

El mandatario pidió al grupo de los aguacateros que se armaron para enfrentar a los cárteles en el estado de Michoacán que confíen en las autoridades porque ya no son las autoridades corruptas.

“Lo mejor es que confíen en la autoridad que ya no es la autoridad de antes porque anteriormente no había fronteras no se sabía dónde terminaba la delincuencia organizada y donde iniciaba la delincuencia de cuello blanco para decirlo con más claridad era lo mismo, había contubernio y si me dicen que quieren pruebas, ahí está el caso de García Luna”.