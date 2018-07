La resolución de multar a Morena es errónea, afirma consejero electoral

José Roberto Ruiz, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), afirmó que la resolución aprobada por el resto de sus compañeros para multar al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), por presuntas irregularidades en el manejo del fideicomiso para apoyar damnificados por los sismos de septiembre de 2017, es errónea.

No se investigó debidamente ni se concedió derecho de audiencia a quienes integran el Comité Técnico del Fideicomiso, y esas son algunas deficiencias que provocaron su desacuerdo, explicó en entrevista.

Hay elementos concretos por los cuales no es posible o no fue posible acompañar ese proyecto ahora ya resolución y ha tenido que ver con falta de investigación, creo que se pudo haber, por ejemplo, preguntado al propio Comité Técnico del Fideicomiso muchos hechos de circunstancias incluso haberles requerido documentación o por ejemplo haber acudido con los ciudadanos que se dice recibieron apoyos para ver en qué términos, así como hemos hecho en otras investigaciones”, afirmó Ruiz.

La investigación pudo haber sido más sólida, insistió el consejero Ruiz Saldaña.

Dijo que no tiene sentido que militantes de Morena hayan ingresado dinero en efectivo en el sistema bancario para el fideicomiso si la intención era no dejar rastro.

No me parece verosímil, en el tema de los depósitos en efectivo, como totalidad que son 44 millones que un proyecto sostenga o una resolución que se tiene capacidad de convocatoria para recabar recursos en efectivo se metan al sistema financiero para volverlos a dar en efectivo, mi lógica jurídica me indica que un partido no actuaría así porque los asuntos que hemos tenido es pues dinero que se tiene en efectivo que se mantiene en el circuito de dinero en efectivo”, defendió.