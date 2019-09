‘La Rapidita’, nueva forma de extorsión a comerciantes en Central de Abastos de la CDMX

Presuntos comerciantes de la Central de Abastos de la Ciudad de México intentaron impedir el acceso a Palacio Nacional, pues la razón de su protesta, afirman, son malos manejos de recursos en la administración de la central, pero las autoridades de la capital lo atribuyen a la detención de siete personas que están involucradas en una ‘lotería clandestina’ conocida como “La Rapidita” en la que se rifaban relaciones sexuales con mujeres o elevadas sumas de dinero.

Vendían a todos los comerciantes, al público en general, ‘te vendo un boletito’, ‘vale 10’, son muchachas muy guapas y así operaban, si entregaban los premios o no tampoco no me consta; desde los últimos 15 años estaban aquí operando”, aseguró Antonio Ponce Machorro, comerciante de la Central de Abastos, CDMX.