La prioridad es acabar con la corrupción en la Seguridad Pública, afirma Alfonso Durazo

Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró que México cuenta con mejores instituciones de seguridad pública en las cuales la prioridad es terminar con la corrupción.

Te recomendamos: Renuncia Alfonso Durazo para buscar gubernatura de Sonora

“Hay una estrategia de seguridad que es ya un acierto y que va a ir mejorando sus resultados de manera progresiva. Están tratando con un gobierno distinto, no se les olvide a ustedes eso, aquí no van a encontrar a un Chapo Guzmán, aquí no van a encontrar a un García Luna, ni siquiera un “García Lunita” el eje de la estrategia de la seguridad es el combate a la corrupción, es la limpieza de los cuerpos de seguridad”, dijo Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.