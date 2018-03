La Pasión de Cristo, en Iztapalapa, inicia bajo un intenso calor

La 175 representación de la Pasión de Cristo inicia bajo un intenso calor con una temperatura mínima de 26 grados Celsius.

Desde el mediodía, en el Jardín Cuitláhuac los servicios médicos y los puestos de hidratación eran los más demandados.

Es un día caluroso, bastante caluroso, y estamos atendiendo a los usuarios que se acercan ofertando la atención médica, principalmente insolaciones, deshidratación, vértigos, cefaleas, curaciones, principalmente son los problemas que se están presentando hasta el día de hoy”, señaló la doctora Adriana Concepción.

A escasos minutos de que abriera, más de mil personas abarrotaron uno de los puntos de hidratación de frutas cítricas y agua.

Se instalaron trece puntos de hidratación en toda la demarcación Iztapalapa; estamos dotando de agua, naranjas y limones a todos los nazarenos que hoy nos acompañan en la 175 representación de Iztapalapa”, explicó personal de la delegación.

En la macro plaza, cientos de nazarenos se apresuraban para acompañar a los personajes de la representación en su recorrido por los Barrios de la demarcación.

Uno de ellos era Jesús, un joven que lleva años acudiendo los Jueves Santos a Iztapalapa, porque “quiere pagar mi manda que, gracias a Dios, me hizo caminar a los cinco años; caminé a los cinco años […] Mi abuelita, que en paz descanse, fue la que me dijo esto: que si Diosito me daba el alivio, me iba a dar el permiso de seguir avanzando”.

Los personajes de la representación estuvieron en el santuario del Señor de la Cuevita. Alrededor de las cuatro de la tarde recibieron la bendición en la misa que se ofició.

El recorrido siguió por las calles de Iztapalapa para llegar a la macro plaza del Jardín Cuitláhuac, donde se realiza, cada año, la representación de pasajes bíblicos.

(Con información de Enrique Martínez)

