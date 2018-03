La Marcha por Nuestras Vidas convocó a miles de personas en EU

La mayor manifestación juvenil en Estados Unidos en décadas por una demanda; romper la resistencia legislativa al debate de control de armas.

“Esta enfermedad continúa propagándose a pesar de que hemos descubierto la cura, pero nuestros funcionarios cierran sus oídos porque implica un cambio, un cambio que no está alineado con su propia agenda; no podemos hacer grande a Estados Unidos si no podemos mantenerlo seguro”, señaló Jaclyn Corin, estudiante de Stoneman Douglas de Parkland, Florida.

Los manifestantes exigieron al Congreso que prohíba la venta de armas de asalto y endurezca los controles de antecedentes para los compradores. Muchos estudiantes portaban pancartas y playeras en donde hacían saber a los legisladores que su voto para los comicios de este año será para los candidatos que apoyen sus exigencias.

La Marcha por Nuestras Vidas en Washington con estudiantes de Parkland se replicó en ciudades como Florida, Boston, Chicago, Los Ángeles, Miami, Minéapolis y Nueva York, en ésta última participó Paul McCartney quien recordó a John Lennon, muerto por cinco disparos en diciembre de 1980.

“Uno de mis mejores amigos murió víctima de la violencia armada muy cerca de aquí, así que esto es importante para mí”, dijo Paul McCartney.

También hubo movilizaciones en Seattle, Baltimore y Atlanta.

El legislador demócrata John Lewis puntualizó: “Nunca somos lo demasiado jóvenes ni lo demasiado viejos para marchar, para levantar la voz y encontrar una manera de hacer algo contra la violencia armada”.

En la capital donde se realizó la concentración principal cerca del Capitolio, Emma González, una de las voces del movimiento, subió al estrado durante seis minutos y 20 segundos, la mayoría de los cuales se mantuvo en silencio. Recordó que este tiempo fue suficiente para que en febrero pasado Nikolas Cruz arrebatara la vida a 17 personas en su escuela.

“Desde el momento en que salí acá, han pasado seis minutos con 20 segundos. El tirador ya dejó de tirar y pronto abandonará su fusil, se mezclará entre los estudiantes que escapan y andará libre una hora antes de lo demás. Peleen ustedes por sus vidas, antes de que sea el trabajo de alguien más”, expresó Emma González, estudiante de Stoneman Douglas de Parkland, Florida.

La manifestación en la capital también tuvo una invitada especial, Yolanda Renee King, nieta del doctor Martin Luther King.

“Me llamo Yolanda Renee King, soy nieta de Martin Luther King y Coretta Scott King…. Mi abuelo tuvo el sueño de que sus cuatro hijitos no serían juzgados por el color de su piel sino por el contenido de su carácter. Yo tengo un sueño ¡ya es suficiente! y que este debería ser un mundo sin armas. Punto”.

Participaron cantantes como Demi Lovato, Arianna Grande y Miley Cyrus. Los organizadores consiguieron donaciones, incluida la de 500 mil dólares del actor George Clooney y su esposa Amal.

La exigencia cruzó fronteras con más de 800 manifestaciones no solo en Estados Unidos sino en otras ciudades como Londres, Estocolmo, Bruselas, Ámsterdam y París.

En lo que va del año se han registrado al menos 50 tiroteos en Estados Unidos. 603 adolescentes y 145 niños han resultado heridos o muertos en este año víctimas de la violencia armada.

Con información de Ana María Islas

AAE