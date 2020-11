“La Malinche” el ojo de agua en Campeche que se convirtió en un centro ecoturístico

En la comunidad de Reforma Agraria, ubicada a 42 kilómetros del municipio de Champotón, al sur de Campeche, se localiza un ojo de agua conocido como la Malinche y que forma parte de los canales hidrológicos que conectan con el río Champotón.

Tiene un diámetro de cinco kilómetros y su profundidad es de unos cinco metros.

Este sitio se ha convertido en un centro ecoturístico que beneficia a los habitantes de la zona y que cuidan este lugar que es refugio de cientos de especies de flora y fauna.

Turistas nacionales y extranjeros visitan esta reserva natural como María Rodríguez que vive en Chicago, Estado Unidos y acude año con año con su familia.

“Muy bonito me parece, yo vivo en Estados Unidos y siempre vengo a bañarme aquí, me encanta, está más bonito, ya está descubierto, antes no estaba así”, comentó María.