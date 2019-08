“La Loca” se deslinda de masacre en Coatzacoalcos, Fiscalía de Veracruz investiga video

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz informó que analizará el video atribuido a Ricardo Romero alias “La Loca”, donde se deslinda de ser el responsable del ataque al bar “El Caballo Blanco” de Coatzacoalcos.

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, señaló en su cuenta de Twitter que luego de las primeras investigaciones sobre el caso, se identificó a Ricardo “N” -Romero- como uno de los presuntos autores materiales del ataque al centro nocturno.

Sin embargo, en el video que circula en redes sociales, el presunto autor del atentado se deslinda de los hechos.

Me encontraba durmiendo, me levanto y me entero de que me andan buscando por un atentado que hubo en el Caballo Blanco anoche y quiero que sepan que no fui yo”, dijo.