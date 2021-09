‘La historia nos juzgara’: AMLO sobre cómo le gustaría ser recordado

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), afirmó hoy 6 de septiembre de 2021 que quiere seguir sirviendo al pueblo y que la historia lo juzgará. El mandatario fue cuestionado por un reportero acerca del legado que quiere dejar y por el que le gustaría ser recordado.

Aseguró que en la política se le juzga a un dirigente hasta sus últimos días, hasta que muere. Dijo que puede ser que se actúe de manera consecuente en un largo tiempo y luego se claudique al final de la vida. Aseguró que lo importante es ser consecuente todo el tiempo y no claudicar.

“Falta tiempo, en mi caso me faltan tres años, si así lo decide el pueblo, la naturaleza, la ciencia y el creador, tres años, y hasta ahí llegué, porque, ya lo he dicho varias veces, me voy a retirar, me jubilo y no vuelvo a participar en política, en nada, ni a opinar de nada, ya termino mi ciclo”.