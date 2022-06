‘La frontera está cerrada; no se arriesguen’, advierte EUA a nueva caravana migrante

“La frontera está cerrada; no se arriesguen” es el duro mensaje que mandó Brian Nichols, subsecretario estadounidense para América Latina, a la mayor caravana de migrantes de los últimos años que transita por el sur de México con destino a Estados Unidos.

En una entrevista con Efe, el funcionario explicó que durante la IX Cumbre de las Américas, que se celebra esta semana en Los Ángeles, su Gobierno busca acuerdos para frenar los flujos migratorios en el continente y está en contacto con varios países para que acojan a refugiados.

Cuestionado sobre los acuerdos concretos sobre inmigración que se buscan cerrar en la cumbre respondió:

Reportero: ¿Han hablado con Canadá y España para que acojan a refugiados de la región?

El subsecretario estadounidense para América Latina mandó un mensaje para la caravana de 15,000 migrantes que salió de Tapachula, Chiapas.

“La frontera de Estados Unidos no está abierta. La entrada a Estados Unidos depende de un motivo legal para entrar y lo que yo digo a esta gente es que no arriesguen sus vidas en una jornada larga que no va a resultar en la entrada a Estados Unidos”.