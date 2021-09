“La FGR es un elefante blanco reumático”, reclama abogado de padres de normalistas tras reunión con AMLO

Este viernes 24 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

Después de más de tres horas que duró el encuentro privado en Palacio Nacional, el abogado de los padres resaltó el reclamo sobre la actuación de la Fiscalía General de la República.

Más tarde, en conferencia de prensa en la Secretaría de Gobernación, el Fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, informaron sobre los avances en la investigación.

El Fiscal Omar Gómez reveló que está documentado con 40 videos, los actos de tortura que se cometieron contra los principales testigos.

Es por ello, que ambos funcionarios defendieron que la actual investigación no va de acuerdo con la llamada “Verdad Histórica”, de la anterior administración.

“Los testimonios que crean o que utilizan para crear la verdad histórica, son testimonios de personas que fueron mal presentadas, mal detenidas, torturadas y que, incluso, y eso sí, perdón pero es una prueba irrefutable, se grabaron y se documentaron”, agregó Gómez Trejo.

“No estamos pateando el bote, no es que creamos o no en la verdad histórica, lo que estamos señalando es que se ocultó la verdad de los hechos y no se ha hecho justicia”, dijo Alejandro Encinas, subsecretario Derechos Humanos (SEGOB).