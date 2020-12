La Consar fue una alcahueta que afectó a trabajadores en Afores: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este martes que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) cobró durante mucho tiempo cuotas muy altas por el manejo de las Afores, lo que afectó a los trabajadores.

López Obrador planteó que es necesario analizar la creación de estos organismos como la Cofece, Ifetel y el INAI, porque afirmó que no tienen ninguna función social.

El presidente López Obrador mencionó que es como el caso de los fideicomisos donde hubo un debate y todos “defendiendo la corrupción”, pues aseguraban que los científicos y artistas se quedarían sin apoyos.

“Nadie se ha quedado sin su apoyo y nos ahorramos muchísimo dinero, nada más en Conacyt más de 90 fideicomisos y cada fideicomiso es un aparato administrativo”, recordó.

“Entonces, esto también hay que revisarlo, analizarlo porque si ahorramos pues tenemos más para apoyar a los campesinos, tenemos más para apoyar a los maestros, los médicos, que le llegue más apoyo a la gente, que no nos quedemos nosotros con el presupuesto, que no se quede el presupuesto en el gobierno, que no se burocratice todo y que no se le pueda transferir recursos a la gente”, añadió.