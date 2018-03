La carrera presidencial y el papel de las encuestas; el análisis en Despierta

Roy Campos, director de Consulta Mitofsky; Alejandro Moreno, director de encuestas de El Financiero; el analista Leo Zuckermann, y Federico Arreola, director adjunto de SDPnoticias, analizaron este jueves en Despierta con Loret la carrera presidencial en México y el papel de las encuestas.

Una reciente encuesta de El Financiero da a Andrés Manuel López Obrador el 42% del apoyo, a José Antonio Meade el 24% y a Ricardo Anaya el 23%, mientras que SDPnoticias los coloca en el mismo orden pero con con 42%, 24% y 19%.

Por otra parte, Consulta Mitofsky difiere en el segundo lugar y coloca a López Obrador con 37%, Ricardo Anaya con 26% y José Antonio Meade con 18%.

De acuerdo al analista Leo Zuckermann, del portal Oraculus, que se encarga de recopilar todas las encuestas, López Obrador está en primer lugar con 39%, Ricardo Anaya 29% y José Antonio Meade 23%.

Sobre la eventualidad de que López Obrador se encuentre ya en la posibilidad no sólo de ganar la Presidencia de la República, sino de tener mayoría en el Congreso, Alejandro Moreno, director de encuestas de El Financiero, señaló que hubo un daño a la candidatura de Ricardo Anaya luego de semanas de discusión en torno a su integridad, lo que representó una baja para el candidato.

Otro punto importante, según Moreno, es que no se ha podido definir el segundo lugar, es decir, hay un empate estadístico.

Sobre la reciente encuesta de El Financiero, que es la última del periodo preelectoral, dijo que por primera vez López Obrador sobrepasa la barrera de los 40 puntos y la ventaja de éste sobre el segundo lugar se eleva a 18 puntos.

Roy Campos, director de Consulta Mitofsky, especificó que el hecho de que López Obrador esté arriba en las encuestas no necesariamente hace que pueda llegar a tener mayoría en el Congreso.

Hizo una analogía y señaló que al parecer todo mundo “está resignado ya a quién va a pilotear el auto y la pelea es quién va como copiloto, y entonces se están peleando por quién va en el asiento del copiloto”.

El analista Leo Zuckermann difirió y dijo que la carrera apenas empieza y los candidatos están en una posición de salida, dijo que faltan tres cosas:

. Las campañas, incluyendo los debates, así como los aciertos, los errores, los escándalos y los realineamientos.

. Los votos de la gente que aún está indecisa, alrededor del 20 ó 30%.

. El voto útil.

Insistió en que esto no está escrito y que López Obrador puede perder.

Federico Arreola, director adjunto de SDPnoticias, coincidió con Leo Zuckermann y puntualizó que falta el “efecto de los independientes, el efecto Margarita”. Especificó que esto va a reordenar los apoyos, incluso los apoyos políticos y económicos.

Consideró que Margarita Zavala le quitará apoyo y votos a Ricardo Anaya y que éste ya no se debe preocupar por el segundo lugar sino “por no hacer el ridículo y quedar en cuarto”.

Roy Campos intervino y dijo que es la primera vez en lo que va del proceso que el que va en primer lugar en vez de bajar sube, lo que significa un comportamiento atípico.

Alejandro Moreno, director de encuestas de El Financiero, señaló que Morena cuenta con 34% de apoyo en la lista legislativa, ocho puntos menos que lo que tiene López Obrador. “Hay una brecha más favorable para el candidato presidencial que para la coalición en la pista legislativa”, destacó Moreno.

Agregó que faltan varias semanas de actividad y que según sus datos, el 38% de los encuestados no ha decidido aún su voto.

El director de Consulta Mitofsky, Roy Campos, habló de la “volatilidad”, es decir de la gente que dice ya tener decidido su voto pero admite que aún puede cambiar de decisión.

Todos los presentes en la mesa coincidieron en que existen dos “antis”, el “anti PRI” y el “anti López Obrador”.

A la pregunta de Carlos Loret acerca de que si la carrera presidencial fuera en estos momentos un partido de futbol de 90 minutos, en qué minuto se encuentra, Leo Zuckermann señaló que está en el minuto diez del primer tiempo.

Para Roy Campos, de Consulta Mitofsky, “vamos a la mitad del primer tiempo”, pero Zuckermann destacó que mucha gente se acerca a la elección en los últimos días de ésta.

Según Federico Arreola, director adjunto de SDPnoticias, el marcador más engañoso en el futbol es el 2-0 y López Obrador va en 2-0, es decir “parece que ya ganaste, te relajas y el otro equipo se pone las pilas”. Sobre el efecto que tuvo en la campaña de Ricardo Anaya el escándalo del lavado de dinero, Alejandro Moreno, director de encuestas de El Financiero, dijo que según sus encuestas el candidato registró una caída y el beneficiado de esto resultó ser Andrés Manuel López Obrador y no el PRI.

Respecto a un posible “plan B”, tanto de los simpatizantes de Anaya como de los de Meade, Roy Campos dijo que los de Anaya “odian más al PRI que al Peje… y los del PRI es por zonas, los del PRI del sur del país se irían con López Obrador, los del PRI del norte se parecen más a un panista”.

Leo Zuckermann destacó que esta transferencia de votos va a depender de quién esté en el segundo lugar y pueda convertirse en el polo anti-López Obrador. Consideró que este segundo lugar va a ser Ricardo Anaya y se preguntó que harán en este caso los priístas, que –según el analista- tienden a irse con López Obrador.

No obstante, agregó que en el tema de Anaya se encuentra Margarita Zavala y que aunque ella cuenta ahorita con el 6% de apoyo, el día de la elección, el votante puede pensar en no desperdiciar su voto y decida cambiarse y apoyar a quien le pueda ganar a López Obrador.

Federico Arreola, director adjunto de SDPnoticias, subrayó que según sus encuestas José Antonio Meade está en segundo lugar y lo interesante sería saber cómo les va a hablar éste a los panistas.

Leo Zuckermann vaticinó que va a llegar el momento en que todos se van a lanzar contra López Obrador.

Alejandro Moreno, director de encuestas de El Financiero, retomó el tema del “plan B” y dijo que, en su lucha por el segundo lugar, los candidatos y sus campañas han enemistado a los propios votantes y están creando un efecto de que López Obrador se vuelva la segunda opción.

“Imagino que dada esta enemistad, este conflicto por el segundo lugar pues puede ser que el efecto de Plan B sea López Obrador para muchos de ellos”, dijo Moreno.

El analista Leo Zuckermann agregó, por su parte, que “el antipriísmo está durísimo”, incluso más que el “antilopezobradurismo”, y es la “lápida que tiene José Antonio Meade”, que “puede ser un buen candidato, un tipo honesto, pero está cargando con una pésima marca, con una pésima imagen que es la del PRI”.

Retomaron el tema sobre en qué minuto del partido va la carrera presidencial y Alejandro Moreno dijo que “estamos terminando semifinales y a partir del viernes éste es el partido completo, es decir, la campaña va a ser el partido completo”, pero no obstante, aclaró que ya existe una ventaja pues lo que hiciste en campaña y en los últimos años se refleja al inicio del partido. “Esto no se va a definir por goles, se va a definir por quién traiga más porra en el estadio”, dijo Moreno.

Para Federico Arreola, el partido se encuentra en el medio tiempo con 2-0 y que la estrategia del segundo lugar tiene que ser captar votos de los otros.

Para Leo Zuckermann la estrategia será bajar a López Obrador a “como dé lugar” y para esto se va a “echar toda la carne al asador”. El analista consideró que el líder de Morena es muy vulnerable en muchos sentidos y le van a tratar de explotar su vulnerabilidad.

Sobre los candidatos independientes y la posibilidad de que “El Bronco” esté en la boleta, Federico Arreola pronosticó que Margarita Zavala le quitará votos a Ricardo Anaya y Meade se afianzará en segundo lugar.

Alejandro Moreno consideró que el factor independiente es muy incierto y el mejor referente que se tiene es el caso de Nuevo León, donde “nos agarró de sorpresa, creció de la nada, desafió”, pero esto no significa que así vaya a pasar ahora y los independientes se pueden desinflar o crecer.

Coincidió con Arreola sobre que Margarita Zavala puede crecer, lo que sería pernicioso para Anaya porque se trata de una base panista. No obstante, señaló que existe la posibilidad de que Zavala no crezca.

De acuerdo a Zuckermann, los independientes tendrán menos spots, menos dinero, no tendrán estructura y lo que puede ayudarles a superar estas carencias es poseer un gran carisma, pero Margarita Zavala no cuenta con ésta. “Tiene muchas virtudes Margarita, el carisma no es una de sus virtudes”, insistió.

Sobre “El Bronco”, Zuckermann dijo que ya está muy visto y en Nuevo León no es muy querido, sin embargo Roy Campos destacó que existe un segmento en la sociedad que sí lo quiere.

El director de Consulta Mitofsky consideró que en caso de que “El Bronco” esté en la boleta, le quitará votos a López Obrador en el norte del país.

Zuckermann coincidió pues este tipo de “candidatos antisistémicos jalan más con un tipo que habla como uno, es decir como norteño”.

Alejandro Moreno, director de encuestas de El Financiero, destacó que según sus sondeos, “El Bronco” tiene el 2% y si creciera lo haría en un voto antisistémico, antiestablishment, antigobierno y en ese sentido le podría quitar apoyo a López Obrador.

Para Federico Arreola, director adjunto de SDPnoticias, “El Bronco” no figura en ninguna encuesta, a diferencia de Margarita Zavala que “figura algo”.

Con información de Despierta con Loret

AAE