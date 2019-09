Kristalina Georgieva, nueva directora del Fondo Monetario Internacional (FMI)

La búlgara Kristalina Georgieva es la nueva directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), tras la aprobación del Directorio Ejecutivo, y en sustitución de la francesa Christine Lagarde, informó la institución. Su administración inicia el 1 de octubre.

Kristalina Georgieva, quien fue vicepresidenta de la Comisión Europea entre 2014 y 2016 y ocupaba el puesto de consejera delegada del Banco Mundial desde 2017, fue la única aspirante al cargo.

En un comunicado, el Fondo Monetario Internacional informa que la selección de Kristalina Georgieva, a través de los 24 miembros de la Junta Ejecutiva del FMI que representa a los 189 países miembros pone fin al proceso de selección iniciado el pasado 26 de julio.

La directora gerente es la jefa del personal operativo del FMI y presidenta del Directorio Ejecutivo, tiene el apoyo de cuatro subdirectores.

Christine Lagarde presentó en julio su renuncia a la jefatura del FMI, efectiva a partir del 12 de septiembre.

Me he reunido con el Directorio Ejecutivo y presentado mi renuncia al Fondo con efecto a partir del 12 de septiembre de 2019 (…) Con mayor claridad ahora acerca de mi proceso de nominación para presidir el Banco Central Europeo (BCE) y el tiempo que tomará, he tomado esta decisión en el mejor interés del Fondo, ya que facilitará el proceso de selección de mi sucesor”, aseveró Lagarde en un comunicado.