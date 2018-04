Enrique Krauze: El libro ‘El Pueblo Soy Yo’ no es contra López Obrador

El historiador y escritor Enrique Krauze aseguró en Despierta con Loret que su libro ‘El Pueblo Soy Yo’ es un ensayo para ver las cosas con una perspectiva histórica, una reflexión sobre el populismo que está en todo el mundo, “pero yo me enfoco en el tema de América en general”.

Negó que ‘El Pueblo Soy Yo’ sea un libro contra Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia de México, y aclaró que es un libro sobre un tipo de relación especifica que puede haber entre un líder y un pueblo, llamada populismo.

Explicó que los fundamentos de la vida política se fincaron en los tres siglos de la Colonia con una filosofía que los lectores encontrarán en el libro. “Es el famoso pacto entre el pueblo y el gobernante, entre el cual el pueblo otorga todo el poder al gobernante, mi perspectiva es de toda América, yo estudio el caso de Estados Unidos y la anomalía aparente de Donald Trump”.

El historiador dijo que también le interesa el caso de Venezuela porque “me duele mucho la tragedia de tantos millones de venezolanos”, pero también señaló que le conmueve la tragedia que se está viviendo en México. “Creo que la violencia, inseguridad y la corrupción… (lo he dicho aquí), es el gran estigma de México, y por eso México tiene en efecto que cambiar, pero tiene que cambiar reflexionando muy bien de no perder los valores y las instituciones y las leyes y sobre todo las libertades que tenemos en México”.

Al ser cuestionado por Carlos Loret de Mola sobre el artículo que escribió en The New York Times (titulado ‘¿Adiós a la democracia mexicana?), en donde señala que el PRI merece perder, Enrique Krauze argumentó que ha criticado al PRI desde 1968.

“Después de la alternancia en el año 2000, vuelve para el año 2012, hacen algunas reformas que parecen importantes, pero dejan pendiente el tema de la impunidad y de la corrupción, por eso dije eso y lo sostengo. Al mismo tiempo creo que los votantes, sobre todo los votantes jóvenes, tienen que pensar muy bien su voto en el sentido de preservar las libertades”.

Insistió que ‘El Pueblo Soy Yo’ es un libro de reflexión de siglos y “no un libro escrito contra nadie”.

“En particular, no es un libro escrito contra Andrés Manuel López Obrador, mis opiniones sobre López Obrador, las privadas, son iguales que las públicas; le reconozco su perseverancia, su lucha contra la corrupción y su vocación social, le crítico el culto a su personalidad y esta propensión de mezclar lo religioso con lo político”.

Aclaró que el término ‘mesías tropical’ fue utilizado no para insultar a López Obrador, sino para describirlo. “Él mismo ha hablado de sí como un hombre que se dedica a la política como un apostolado y ha tenido muchas expresiones religiosas, yo eso lo crítico”.

Enrique Krauze argumentó que el marco teológico-político de López Obrador no ha cambiado y consideró que el candidato de Morena a la Presidencia de México va encabezando las encuestas y que tiene buenas posibilidades de ganar.

“Lo único que puedo decir es, si gana, que en el sexenio siguiente lleve a cabo las propuestas que ha presentado sin mentir directamente al ciudadano. Si el ciudadano mexicano vota por él mayoritariamente pues tendrá el mandato de llevar a cabo todas las ideas, yo no toco ese tema en mi libro, lo que me importa es no perder la democracia, quiero decir, que la instrumentación de todo su mandato, de todas las medidas que se le ocurran o quiera hacer, sea en el marco de la Constitución y de las leyes, con respeto a las instituciones, por ejemplo, al Banco de México, sobre todo a la libertad de expresión”.

Detalló que en libro ‘El Pueblo Soy Yo’ trata al presidente de Estados Unidos porque “Trump, desde la derecha, es exactamente lo mismo que Chávez desde la izquierda, es el uso autoritario y demagógico de la palabra, la apelación al pueblo para terminar con la democracia y eso es lo que está viviendo Estados Unidos”.

Al ser cuestionado por quién votará en los comicios del próximo 1 de julio, el historiador dijo ser un liberal que no tiene candidato, “soy un liberal preocupado por asuntos por la libertad, por la democracia, por los temas sociales y culturales, que no tiene candidato”.

Señaló que muchos mexicanos irán a votar el 1 de julio con dilemas muy fuertes y preocupaciones grandes porque “es el voto más delicado, diría yo, de la historia moderna de México”.

‘El Pueblo Soy Yo’ está escrito para el razonamiento, dijo, para que el lector tenga un panorama de siglos y de la propia historia de americana. “Yo en este momento no tengo opción y creo que no tendré porque soy un liberal que no se ve reflejado ni representado por ningún partido y ningún candidato”.

Con información de Despierta con Loret

LSH