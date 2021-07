Se saturan kioscos de pruebas gratuitas COVID en CDMX, denuncian que son insuficientes

Cada vez es más notorio el repunte de contagios por COVID-19. en la Ciudad de México, los kioscos que mantiene el gobierno de la Ciudad de México para hacerse la prueba de manera gratuita cada vez están saturados y denuncian que la cantidad que se aplican son insuficientes

“Vengo a hacerme la prueba me encuentro con la novedad de que no hay servicio ya, nada más 300 piezas, bueno 100 fichas, 300 fichas. No sé. Son las once de la mañana y a ver si alcanzo, porque ya desde las cinco de la mañana está formada la gente, no sabemos qué hacer”, reiteró Martín Cano, habitante alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.