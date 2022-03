Kiev amanece cubierta con nieve; sirenas antiaéreas no dejan de sonar

Kiev, la capital de Ucrania, amaneció hoy, 1 de marzo de 2022, cubierta de nieve, aunque las sirenas antiaéreas no dejan de sonar.

Después de que las temperaturas bajaron varios grados, el invierno se niega a ceder el primer día de marzo el paso a la primavera con temperaturas por debajo de cero.

Pese al estado de conflicto, máquinas quitanieves levantaron y amontonaron en varios montículos parte de la nieve en la plaza de la Independencia (Maidán).

Tan pronto como algún supermercado levantó la persiana, a sus puertas se arremolinaron decenas de personas, pero otras tiendas no pudieron abrir, ya que fueron asaltadas.

“He venido temprano, ya que después la cola será interminable. Ya apenas me queda comida en el frigorífico”, señala un resignado Yuri.

Las defensas de la ciudad no bajan la guardia, especialmente ante la presencia de grupos de sabotaje, pese a que se celebró la primera ronda de negociación entre ambos bandos en conflicto: Ucrania y Rusia.

“En mi barrio estamos preparando cócteles mólotov. Yo me siento ucraniano y también defenderé la ciudad. No podemos permitir que un país democrático caiga ante un régimen fascista”, comentó Jeff, un contable islandés que vive en Kiev desde hace once años.