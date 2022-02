Se investiga caso Keren Vallejo, una mujer que murió durante el parto y el IMSS de Mexicali entregó su cuerpo sin órganos

El pasado 30 de enero en Baja California, una mujer murió en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, por una presunta negligencia médica.

Keren Vallejo Castro, de 31 años, acudió a la Unidad 31 del IMSS en Mexicali para dar a luz a su segundo hijo, sin embargo, tras la cesárea, la mujer presentó complicaciones que derivaron en su fallecimiento.

De acuerdo con los familiares ella se encontraba bien antes de ser ingresada al hospital.

“Viene mi cuñado y pues ni más ni menos salen y le dicen que al parecer nació el niño en perfectas condiciones, que ella está en perfectas condiciones, que respondió en perfectas condiciones a la anestesia, él se retira y a la media hora le hablan del IMSS y le dicen que si podía regresar porque era de urgencia porque se había puesto crítica la situación de mi hermana”, dijo Ana María Vallejo Casos, hermana de Keren.

Los familiares señalaron que una anestesióloga les informó que Keren presentó vómito y tos, además de una parálisis en una parte del cuerpo, por lo que fue trasladada a la clínica 30, donde más tarde murió.

“Salió la anestesióloga y rápido le dijo lo que era limpiarse ella, ‘no fue por mi anestesia, sí se le subió la anestesia, se le puso un poquito de más y ella se asustó y se le bajó la presión pero la senté’, narró Ana María, hermana de Keren.

Tras el fallecimiento, el Seguro Social le practicó una autopsia que determinó como causa de muerte una hemorragia, sin embargo, los familiares señalaron que no se les dio una explicación certera y acudieron a interponer una denuncia.

“Nosotros levantamos una demanda en contra del IMSS por negligencia, por falta de comunicación, por falta de información”, dijo Ana María Vallejo, hermana de Keren.

¿Qué pasó con el cuerpo de Keren Vallejo?

Cuando el cuerpo de Keren llegó al Semefo no se pudo determinar las causas del fallecimiento ya que su cuerpo no tenía órganos y presentaba múltiples incisiones previas en diversas partes.

“Una vez que se realiza el examen externo hacemos el examen interno, se revisa primero el cráneo, el cual se encuentra con una incisión previa está vacío sin cerebro, sin órgano, y se procede después al tórax y al abdomen también se encuentran vacíos, sin órganos, es por eso lo de la causa de fallecimiento indeterminada. Es un cuerpo manipulado, con una incisión que llega cerrado, nosotros lo abrimos y es que encontramos la ausencia de los órganos”, expuso César González Vaca, titular del Servicio Médico Forense de Baja California.

El Semefo señaló que ni siquiera la autopsia de un médico legal considera la remoción total de los órganos.

“La que realizamos nosotros es una autopsia médico legal, la que realizó el IMSS no puede ser autopsia médico legal porque no la practicaron médicos oficiales. En las autopsias médico legales como también en las clínicas, si el médico considera tomar un fragmento de tejido, se toma y se analiza por separado eso es a consideración del médico, nosotros de las que aquí practicamos, las legales, las oficiales, no se extraen los órganos, se extraen los órganos, se pesan, se miden, se toma una muestra y todo se coloca en su lugar, todo va para adentro y se vuelve a suturar”, detalló César González Vaca, titular del Semefo de BC.

El Instituto Mexicano del Seguro Social argumentó que les fue autorizada una autopsia clínica y que el retiro de órganos es parte del procedimiento para estudiarlos, sin embargo, a pesar de que los órganos estaban en estudio la Fiscalía decidió llevar el cuerpo al Semefo.

“En una autopsia clínica sí es parte del procedimiento el retiro de los órganos del cuerpo para estudiarlos completamente en lo macro y en lo micro, los órganos se habían retirado se encontraban en el proceso de análisis y esto fue informado al personal de la Fiscalía, pero decidieron que así se llevarían el cuerpo a Semefo, nosotros no hacemos ese traslado. A las cuatro de la tarde llega Semefo y sabedores de que no existían los órganos y los teníamos en estudio decidieron llevárselo”, apuntó Desirée Sagarnaga, delegada del IMSS Regional.

Aseguraron que el procedimiento de autopsia clínica ya estaba iniciado cuando se interpuso la demanda de negligencia médica ante la Fiscalía por lo que se convirtió en un caso médico legal y aseguran que fue cuando el cuerpo se envió a Semefo.

“Se inicia no como un caso médico legal, se inicia como una autopsia clínica y en esa autopsia clínica rutinariamente se visera el cuerpo, se sacan los órganos y se estudian, aquí la cuestión y es por qué dicen que es la primera vez, es porque todas la autopsias que hemos hecho en los últimos años, inician y terminan como un caso de autopsia clínica, nunca llegan a Semefo”, dijo Desirée Sagarnaga, delegada del IMSS Regional.

En una tarjeta informativa el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que en el animo de facilitar la investigación se aceptó la renuncia de la directora y subdirectora del Hospital Gineco-Pediatría Número 31.

Apoyo a la familia de Keren

En tanto la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda ofreció todo el apoyo a la familia de Keren y que ha girado instrucciones para brindar todo el respaldo institucional y establecer la comunicación con las dependencias gubernamentales para encontrar la verdad.

Amigas y amigos, el caso de Keren nos duele y conmueve a todas y todos. Me uno al llamado para exigir respuestas claras, que permitan a la familia de Keren encontrar justicia y paz, y buscar que este hecho no se vuelva a repetir. (8/8) — Marina del Pilar (@MarinadelPilar) February 7, 2022

Con información de Teresa Mejía.

