El etiope Kenenisa Bekele se lesiona y no habrá duelo del siglo en el Maratón de Londres

El etiope Kenenisa Bekele, el segundo maratonista más rápido de la historia, se retiró del Maratón de Londres, a celebrarse el domingo 4 de octubre de 2020, por una lesión en la pantorrilla y no podrá enfrentarse al poseedor del récord mundial, el keniano Eliud Kipchoge.

Te recomendamos: La maratón de París, anulada por el coronavirus

Bekele dijo que se lesionó después de “dos sesiones de entrenamiento rápido demasiado juntas”, lo que deja a Kipchoge como amplio favorito para ganar por quinta vez el Maratón de Londres, una carrera que estrenará circuito con varias vueltas por St. James’s Park.

En el mismo texto señala que estaba convencido de que llegaría en forma a la competencia más esperada del año, pero no logró conseguirlo.

“He estado recibiendo tratamiento todos los días desde entonces y realmente creía que estaría listo, pero hoy estoy peor y ahora sé que no puedo correr con esto”, añadió.

Bekele tenía en mente repetir la destacada actuación que tuvo en Berlín, pero tendrá que esperar para una mejor ocasión.

“Esta carrera era muy importante para mí. Mi tiempo en Berlín del año pasado me dio mucha cofianza y motivación y quería demostrarlo de nuevo, he trabajado muy duro para ello. Sé que muchas personas en todo el mundo han estado esperando esta carrera y lamento decepcionar a mis fanáticos, a los organizadores y a mis compañeros competidores. Me tomaré un tiempo para recuperarme y volver a estar en forma y espero volver a Londres el año que viene”, concluye en su comunicado compartido en su cuenta de Instagram.