Cierran investigación en caso Karen Espíndola, no hay delito: PGJ-CDMX

La procuradora General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, informó que cerrará la carpeta de investigación del caso Laura Karen Espíndola, quien fue reportada como desaparecida luego de presuntamente abordar un taxi y que un día después regresó a su domicilio.

Te recomendamos: Aprendimos mucho del caso Karen Espíndola, dice vocero de la PGJCDMX

La procuradora hizo un llamado a la sociedad para no criminalizar y no hacer una campaña en contra de Laura Karen Espíndola, y negó que la dependencia a su cargo haya filtrado los videos donde se le observa en el interior de un bar, mientras su familia la buscaba y reportaba su posible secuestro.

Por otra parte, dijo que este jueves a las 3 de la tarde vence el plazo para que Juan Carlos García, exesposo de Abril Pérez Sagaon, quien fuera asesinada la semana pasada en la Ciudad de México, se presente a firmar su libertad condicionada. Dijo que en caso de no presentarse a firmar ante el juzgado como está obligado, entonces solicitarán a un juez de control que cambien las medidas cautelares en contra de Juan Carlos García.

El día de hoy en una audiencia, estamos muy atentos, el día de hoy se le vence el término de 3 días, porque no se presentó a la firma de la cual estaba obligado, 3 días para justificar la razón por la que no se presentó, entonces el día de hoy es un día importante, si no se presenta, no justifica, vamos a pedir que se le cambien las medidas cautelares y la investigación va adelantada”, señaló Ernestina Godoy, procuradora General de Justicia de la CDMX.