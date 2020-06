Justin Bieber sorprende a seguidores al revelar su gusto por Intocable

El cantante canadiense Justin Bieber sorprendió a sus seguidores en redes sociales, tras revelar su gusto por la música de la agrupación estadounidense de Tex-Mex, Intocable.

El intérprete de Yummy realizó recientemente una transmisión en vivo, a través de redes sociales, en la que se dedicó a compartir con sus fans, algunos detalles de su vida privada.

Fue en la transmisión vía Instagram, en la que reveló su gusto por el grupo, pues, mientras platicaba con sus seguidores, junto a su esposa, la modelo estadounidense, Hailey Baldwin, destacó el tema que el joven artista escuchaba de fondo.

Se trata de Dame un besito de Intocable, hecho que no paró de ser comentado por los internautas durante el en vivo, pues los seguidores de Bieber dejaron de prestar atención a la conversación entre la pareja y se concentraron en la canción que sonaba en segundo plano.

La agrupación estadounidense, incluso publicó el fragmento a través de su cuenta en Instagram, hecho que también causó revuelo entre los fanáticos de la banda, que acompañó su publicación con la descripción “¿Cómo ven?, Justin Bieber escuchando a Intocable en su live”.

Muchos comentaron el clip y elogiaron los gustos musicales del joven cantante, sin embargo, otros aseguraron que no era él quien escuchaba el tema, si no alguno de sus empleados: “Sabe de buena música, “Era la señora de la limpieza, “Eran los trabajadores de afuera escuchando esta buena música, no Bieber, “Saben lo que es bueno, escribieron algunos internautas entre los comentarios.

