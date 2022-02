¡Justicia!, piden familiares de jóvenes secuestrados y asesinados en Zacatecas

El asesinato de cuatro jóvenes que salieron el fin de semana a divertirse a un bar en la capital de Zacatecas tiene conmocionado a ese estado. Se sabe que integrantes del crimen organizado los levantaron gracias a que una de las jóvenes del grupo logró escapar, fue gracias a su testimonio que pudo iniciarse una investigación.

Este martes en el municipio de Río Grande, a 120 kilómetros de la ciudad de Zacatecas, familiares de Alexia Monserrat Ábrego Esqueda, maestra de preescolar que fue secuestrada y asesinada junto con tres jóvenes universitarios, en la capital del estado, exigieron justicia a las autoridades.

“Justicia presidente, gobernador, por favor, ya no queremos más, más muertes. Se fue nuestra niña chiquita, ay no, ay no, ay no. Diosito para todo esto por favor”, refirió Ofelia Esqueda, familiar víctima violencia en Zacatecas.