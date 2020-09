Familiares exigen justicia para Gina, joven asesinada en Ecatepec por su expareja

Este jueves se realizó una protesta afuera de las instalaciones de la Secretaría de Gobernación para exigir justicia para Gina, una joven, asesinada en Ecatepec en mayo pasado por su expareja.

El feminicidio ocurrió el pasado 10 de mayo en la cerrada de Jesús Arriaga, en la colonia Luis Donaldo Colosio, de Ecatepec. El momento quedó grabado en una cámara del C5. Enrique ‘N’, expareja de Georgina Escamilla, de 25 años de edad, la ataca en varias ocasiones.

La familia de Gina acusa que las autoridades del Estado de México no han hecho nada, pese a la grabación y los antecedentes de violencia contra la joven.

“El 15 de marzo fue a mi casa. “¡Gina sal!”, entonces él nos amenazó y nos dijo que no hiciéramos nada que porque si no iba a descuartizar a los niños, nos enseñó el arma y nosotros nos intimidó y nos quedamos anonadados señorita, no sabíamos qué hacer”, señaló, María.

“Con Gina ya había existido una carpeta con antelación en donde ella se quejaba de las lesiones, de los golpes que le propinaba”, detalló Israel Enriquez, abogado de la familia.