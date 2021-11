Julio César Serna, exjefe de Gabinete de Mancera, estaría relacionado con la contratación de empresas fantasma

La noche del sábado, la Policía de Investigación de la Ciudad de México detuvo en Jardines del Pedregal a Julio César Serna, uno de los funcionarios más cercanos al exjefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, de quien fue su jefe de gabinete y el coordinador de la central de abastos; la orden de aprehensión se le giró por el delito de enriquecimiento ilícito.

Las autoridades lo relacionan con la contratación irregular de empresas fantasma.

Las autoridades de la Fiscalía Capitalina encontraron que Julio César “N”, quien fuera jefe de Gabinete del entonces jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, poseía cinco inmuebles en la Ciudad de México que no fueron reportados en su declaración patrimonial; también indicaron que está ligado a otra carpeta de investigación por uso indebido de facultades, al contratar empresas contables y pagarles de manera inmediata, cuando el personal de la secretaría de finanzas tenía la encomienda de hacer ese trabajo.

“Es posible que una parte de los recursos obtenidos por dicha persona tengan su origen en el impuesto sobre la renta aportado por trabajadores y trabajadoras de la administración pública de la ciudad”, dijo Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de la CDMX.

La detención se logró luego de que Miguel Ángel Vásquez, subsecretario de Administración y Capital Humano en la administración de Mancera, se convirtiera en testigo colaborador de la Fiscalía; las investigaciones señalan que Vásquez conocía a la perfección el esquema para allegarse recursos a través de la recuperación del impuesto sobre la renta.

En junio de 2018, En Punto reveló la forma en que el gobierno capitalino contrató empresas fantasma que no tenían oficinas para recuperar impuestos federales retenidos a trabajadores entre 2015 y 2017; por este trabajo, que podrían haber hecho funcionarios de la Secretaría de Finanzas, el gobierno capitalino pagó 980 millones de pesos.

Para conocer por qué se contrató a esas empresas fantasma se buscó a Julieta González, entonces secretaria de Finanzas; visiblemente nerviosa, aseguró que ella no estuvo presente en la junta del comité donde se otorgaron los contratos.

En abril de 2018, Miguel Ángel Vásquez, jefe de gabinete del entonces jefe de Gobierno interino, José Ramón Amieva, entregó a Julieta González el nombramiento de secretaria de Finanzas.

“Lo que había de corrupción en la anterior administración, de cómo hicieron contratos de tres días para asignar a empresas presuntamente fantasmas que se dedicaron durante tres días a hacer el supuesto trabajo para la devolución del ISR y ahí lo que se encontró es que fue un contrato simulado”, dijo Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX.

Julio César “N” fue ingresado al Reclusorio Preventivo Norte donde se le dictó prisión preventiva; Mancera, actual senador del PRD, se pronunció sobre esta detención.

“Espero o esperaría que no hubiese visos políticos. Pero, irremediablemente son los tintes que se toman en esta clase de asuntos, así llevamos casi cuatro años; la verdad, dudo de muchas de las afirmaciones. Ha habido muchas y obviamente la escena política está presente y vienen más elecciones y esto no va a cesar. Yo creo que julio tendrá la oportunidad de la defensa y ojalá que no haya ningún tipo de chicana política”, señaló Miguel Ángel Mancera, coordinador de los senadores del PRD.

Con información de En Punto.

LLH