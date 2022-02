Julieta Fierro, investigadora de la UNAM, charla con niña chiapaneca que desea ser científica

Este 11 de febrero, es el Día Internacional Dedicado a la Mujer en la Ciencia. En México, solo 3 de cada 10 mujeres profesionistas tiene estudios relacionados con esta materia.

Te recomendamos: Mujeres científicas detrás del desarrollo de vacunas contra COVID-19

Por ello, el equipo de En Punto reunió en una charla virtual a la astrónoma Julieta Fierro, una de las científicas más reconocidas de México con una joven científica, la chiapaneca Xóchitl Cruz, de 13 años de edad.

En una amena conversación, la científica le explicó a Xóchitl cómo fue para ella estudiar Ciencia durante su época de estudio, y las dificultades a las que se enfrentó, tanto de su familia, como de la sociedad y compañeros de estudio.

“La Ciencia no es difícil, el problema es que nos dicen ‘es difícil’ y nos la creemos. Pero para los científicos la Ciencia es como elegante, transparente, fácil, es cosa de dedicarle tiempo y pasión y tener curiosidad.. Claro que tuve dificultades, en mis tiempos las mujeres no debían de estudiar y menos física”.

Incluso le dijo que cuando iba a una fiesta no decían qué estudiaban, “sino, no te sacaban a bailar”.

La menor le platicó a Julieta Fierro sobre su proyecto de un calentador de agua de bajo costo que se le ocurrió para beneficiar la vida de adultos mayores y niños de escasos recursos que tienen que bañarse con agua fría, por el cual la científica la felicitó.

Xóchitl se mostró sorprendida y agradecida durante la conversación, pero también muy entusiasmada por saber más sobre la astrónoma y lo que hace, pero también de su vida cotidiana.

Y una de los cuestionamientos que le hizo la menor a la astrónoma fue: ¿Qué consejos o tips me podría dar para retomar mi camino hacia la Ciencia”.

A lo que le respondió que “Los retos. Tú siempre que quieras estar feliz, búscate ser un reto”.

La astrónoma dijo que ser mujer en el mundo científico y académico no ha tenido problemas, “a mí siempre me han tratado muy bien. En el mundo social es donde he tenido problema”.

Pese a que se llevó a cabo a través de una reunión virtual, ambas finalizaron el encuentro diciéndose lo orgullosas que están la una de la otra y dejaron la puerta abierta para poder entablar un próximo encuentro, pero ahora de manera presencial.

“Estoy muy feliz de poder platicar con usted, poder conocerla… es algo muy emocionante que nunca podré olvidar nunca y espero que algún día nos podamos ver”, concluyó la menor

Con información de En Punto

KAH