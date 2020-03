Julián LeBarón huye de México tras recibir amenazas de muerte

Julián LeBarón, miembro de una comunidad mexicano-estadounidense asentada en el norte de México, destrozada en noviembre por la matanza de tres mujeres y seis niños en un camino rural, huyó a Estados Unidos al parecer tras recibir amenazas de muerte.

Julián LeBarón, quien desde hace mucho tiempo ha denunciado abiertamente las actividades delictivas en la región así como la complicidad de autoridades locales con diversos grupos criminales, manifestó su frustración ante la persistente inseguridad en los alrededores de su comunidad en México, país que registró en 2019 un total de 35 mil 588 homicidios, cifra que ha rebasado cualquiera de los años anteriores desde que se comenzó a llevar la cuenta en la década de 1990.

Creo que se está llegando a un punto crítico. Es decir, la gente está harta de los criminales. Está harta y cansada de sentir que no puede desplazarse libremente. En otras palabras, poco a poco se termina privando a la gente de su libertad”, declaró el sábado LeBarón desde Phoenix en entrevista telefónica con The Associated Press.