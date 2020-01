LeBarón: Fiscal expresó que Legislativo y Judicial no dan herramientas contra crimen

Julián LeBarón señaló este miércoles que durante la reunión que mantuvieron varios miembros de su familia con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, éste les manifestó que el Poder Legislativo y el Poder Judicial no brindan las herramientas que necesita la Fiscalía General de la República para perseguir al crimen.

En entrevista para Despierta, Julián LeBarón aseguró que Gertz Manero les confesó, en la reunión del martes, que durante 2019 “se cometieron 33 millones de crímenes en nuestro país y murieron alrededor de cien mexicanos de manera violenta todos los días y que la sociedad civil tiene que presionar a las instituciones para que hagan los cambios que necesitamos”.

Julián LeBarón señaló que fue detenido el director de Seguridad Pública por haber participado en la masacre y sin embargo no se sabe qué participación tiene el estado de Chihuahua.

Sobre la versión de las autoridades acerca de que el ataque contra la familia LeBarón, ocurrido el pasado 4 de noviembre, fue consecuencia de una confusión, Julián LeBarón señaló que según lo que se las ha informado, las personas detenidas aseguran que estaban esperando a sicarios de Sonora y que iban a tener un conflicto entre ello.

Puntualizó que es difícil creer esa versión porque los agresores dispararon miles de veces a las víctimas. Agregó que los niños que resultaron lesionados tendrá que vivir siempre sabiendo que cerca del lugar donde estaba su casa y donde se construyó su vida fueron asesinadas sus mamás.

La verdad es que es muy difícil aceptar que no haya justicia y que no se pueda detener de inmediato a estas personas”.

Señaló que si bien no comparten la versión de las autoridades sobre la confusión en el ataque tampoco saben qué sucedió y expresó su deseo de que el FBI aclare lo sucedido.

Denunció que hay caravanas de asesinos que se pasean por Sonora y por Chihuahua, y la autoridad ha sido hasta ahora cómplice o incapaz de detener esta situación.

Julián LeBarón añadió que su familia se dio cuenta de que tienen el derecho de tener a sus propios abogados y por ello se contrató a dos para poder conocer todo el expediente.

Vamos a estar exigiendo que nos hablen con la verdad y que cuando menos se conozcan a todos los responsables”.

Confía en que se investigue a las autoridades de Sonora y Chihuahua

Consideró que la participación de Estados Unidos en las investigaciones ayuda mucho pues “ellos nos van a decir quiénes son todos los responsables”.

Confió en que también se investigue a las autoridades de Sonora y de Chihuahua.

Informó que realizarán una marcha y aseguró que si durante 2019 murieron cien mexicanos al día es porque los ciudadanos no hemos hecho lo que nos corresponde hacer, que es defender la vida.

Casi me parece agarrar al presidente o al fiscal como chivo expiatorio para un problema que es tan enorme, que ellos jamás van a poder con este problema. Tenemos que organizarnos todos y tenemos que hacer lo que nos toca cada uno de nosotros y necesitamos la participación de millones de mexicanos para defender la vida”.

Explicó que mañana jueves estará en Tlatelolco convocando a una marcha que realizarán con Javier Sicilia, prevista para el 23 de enero, en la que se dirigirán al Zócalo de la Ciudad de México.

Insistió en la necesidad de que los ciudadanos se organicen y reiteró que el fiscal Alejandro Gertz Manero les confesó que el Poder Legislativo ha fracasado estrepitosamente para dar las herramientas y las leyes que se necesitan para defender la vida y la propiedad de los mexicanos.

Señaló que la impunidad es casi del cien por ciento y el voto no puede ser el único instrumento que nos queda “para contratar a estos individuos y después que no nos sirva para correrlos, cuando no están cumpliendo siquiera para proteger la vida, la propiedad y la libertad de los mexicanos”.

Señaló que tras el ataque contra su familia se dieron cuenta de que todo por lo que han trabajado, así como el futuro de sus hijos están en juego si no se organizan para protegerlos.

Insistió en que el problema es enorme y se necesita de la participación de todo.

Necesitamos marchar juntos y si nos caemos mal y si no estamos de acuerdo en la ideología, la religión, la política y lo demás, tenemos que estar de acuerdo en que es responsabilidad de todos defender la vida y tenemos que trabajar para presionar a la autoridad o conseguir gente profesional que pueda con el problema”.

Sobre la participación de las autoridades locales en las investigaciones, LeBarón señaló que a él le ha tocado personalmente ser perseguido por los sicarios.

Uno los ve y los conoce, los niños saben ‘ahí van lo malos’ y es como que vivimos en un mundo sub-real donde decimos ‘bueno, pues nosotros no somos narcos, ellos se pelean entre ellos, si nos callamos y nos la llevamos tranquilo no vamos a tener problemas, al cabo que los de Chihuahua son los malos, los de Sonora son los malos, los de aquí son buenos, no lastiman a la gente, y terminamos con masacres de mujeres y niños, y la criminalización casi de la víctima’”.

Finalmente, Julián LeBarón insistió en que corresponde a la sociedad civil poner orden pues no se puede seguir pensando que alguien va a venir a salvarnos.

Con información de Noticieros Televisa

AAE