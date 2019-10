Juicio político contra Trump no afectará ratificación de T-MEC: Landau

Christopher Landau, embajador de Estados Unidos en México, descartó que un juicio político contra el presidente, Donald Trump, o los tiempos electorales puedan afectar que el Congreso de su país ratifique el Tratado Estados Unidos, México, Canadá (T-MEC).

Te recomendamos: México ve posible que EEUU ratifique T-MEC a inicios 2020: Jesús Seade

Así lo informó Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, luego de que recibió al diplomático en una reunión privada con coordinadores y senadores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano (MC), Encuentro Social (PES), Verde Ecologista de México (PVEM) y de la Revolución Democrática (PRD).

Fue el primer encuentro de varios porque hay un acuerdo de colaboración para atender los principales temas de la relación bilateral entre la Embajada y el Senado de la República, explicó el senador Monreal en conferencia de prensa.

Foto: Senadores se reúnen con embajador de Estados Unidos. (Twitter @RicardoMonrealA)

Dijo que el impeachment, juicio político, que se ha iniciado contra el presidente Trump no afectará la aprobación del T-MEC. Dijo no va a afectar, se separa, no va a influir la parte electoral y hacemos votos y hasta hizo así, la expresión de tocar, tocamos madera para que se pueda aprobar con rapidez, porque es un instrumento comercial que a ambas naciones beneficia, hubo un acuerdo tácito de colaboración en estas materias, incluso la posibilidad de reuniones con más senadores y reuniones más calendarizadas”, indicó Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena.