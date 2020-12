Comerciantes de juguetes abandonan tianguis y venden en línea por redes sociales en CDMX

Tras declararse el semáforo rojo en el Valle de México, algunos supermercados cerraron las áreas de juguetería, con lo que surgieron dudas y confusión sobre si se permitiría o no su venta para estas fiestas. Ante ello, los compradores encontraron refugio en las ventas en línea.

Te recomendamos: Comerciantes afectados por pandemia solicitan Créditos a la Palabra y reciben tarjetas sin saldo

Comerciantes de juguete, como Miriam, aprovechan las redes y grupos de Facebook de colonias populares para vender sus productos.

“Se nos han cerrado muchas puertas, y ahorita nuestro único método es por vía internet, para evitar eso de la aglomeración, me meto a las páginas de Facebook promociono mis productos y nos vemos en un punto exacto que nos quede cerca tanto al cliente como a mí”, explicó Miriam.

Algunos vendedores, como Jorge, decidieron abandonar los tianguis para enfocarse en las ventas electrónicas.

“Yo por seguridad y salud, he decidido no poner mi puesto en el tianguis. Me he encargado mucho de anunciarme muy seguido, la gente me ha conocido, entonces ha venido al local. Para mí ha sido muy importante y demasiado porque me ha permitido crecer tanto, tanto en ventas y expandirme más allá”, refirió Jorge.

Entre las desventajas de este nuevo esquema, dicen, está en el modo y volumen de compra.

“Ahora sí que están buscando lo más barato, se están yendo por lo más barato y lo de gama alta se está quedando rezagado”, insistió. “Vienen al sistema de apartado, vienen y me preguntan si tengo ese producto, si no lo tengo, se los cotizo, la gente con lo de la pandemia está conque no encuentren sus juguetes”, agregó Miriam.

La jefa de Gobierno aclaró que la venta de juguetería y ropa en los comercios abiertos en semáforo rojo está permitida.

“En los súper, en las tiendas de autoservicio se sigue vendiendo. No fue responsabilidad en particular de nadie, sino una mala interpretación, entonces no, no está restringido”, afirmó Claudia Sheinbaum.

Mientras que los jugueteros piden al gobierno comprensión.

“Que nos permitan vender. Por la situación en la que estamos viviendo, muchos estamos sin trabajo. Es nuestro modo de salir adelante y que nos quiten no es nada grato para la familia”, concluyó Miriam.

Con información de José Ángel Ramírez y Víctor Olvera

KAH