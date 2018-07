Jugadores de NFL donan víveres a niños separados de sus padres en EU

El esquinero de los Washington Redskins, Josh Norman, y el linebacker de los New Orleans Saints, Demario Davis, donaron víveres a familias y niños migrantes separados de sus padres bajo la política de tolerancia cero del presidente Trump en San Antonio, Texas.

El esquinero de los Washington Redskins, Josh Norman, dijo a USA Today que se sintió obligado a hacer algo después de leer sobre los miles de niños en los centros de detención.

“No tienen nada, vienen buscando asilo, no saben a dónde van, aparte de que debe ser mejor que donde estaban. Luego llegan a este lugar y los tratan como a un perro. Perdimos nuestro contacto como humanidad”, dijo el esquinero de los Washington Redskins, Josh Norman.

Norman se acercó a Lauren Phillip, quien lo ayuda con el trabajo de caridad, y encontró el Centro de Refugiados e Inmigrantes sin fines de lucro para Educación y Servicios Legales (RAICES), informó USA Today.

Después Norman fue a Texas con el linebacker de los Santos de Nueva Orleans Demario Davis, informó USA Today. Ambos atletas son miembros de Players Coalition, una organización de justicia social.

Ambos llegaron a San Antonio el martes pasado y llenaron los carritos en un supermercado con víveres para los niños migrantes.

I don’t care how much the world hates, i will always choose love. #BorderChildren pic.twitter.com/JSWr37Nyhe

“Entramos al lugar y se podía ver lo destrozado que estaban”, dijo Norman a USA Today sobre el encuentro con los niños. “Luego sacamos las mochilas y fue como encender una luz. Se podía ver la oscuridad reemplazada por la luz y la alegría”, relató el linebacker de los Santos de Nueva Orleans Demario Davis.

I did not start this. But I will help to end this. #livewell.dowell.by.others pic.twitter.com/7sMGf8gwOU

— *Joshua R. Norman (@J_No24) June 28, 2018