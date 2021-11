Juez ordena la detención del exdirector de Pemex Carlos Treviño, señalado por Lozoya

El juez federal del Estado de México, Daniel Ramírez Peña, ordenó la detención del antiguo director ejecutivo de Petróleos Mexicanos (Pemex) Carlos Treviño, por una serie de delitos de corrupción que habría cometido en el caso de la planta Etileno XXI, después de las declaraciones inculpatorias de su predecesor en el cargo, Emilio Lozoya, dentro de la trama relacionada con la constructora brasileña Odebrecht.

Treviño ha negado las acusaciones y envió al juez una carta a través de sus abogados para justificar su no comparecencia, con el argumento de falta seguridad jurídica para llevar a cabo un juicio justo. Su defensa ha asegurado que no tiene conocimiento de esta orden de aprehensión y sitúa a su representando en Texas.

“Estoy escuchando mucho en medios de comunicación que así es; a mí no me consta”, ha asegurado el abogado de Treviño, Óscar Zamudio, en un diálogo con una estación de radio, donde descartó que estas acusaciones de Lozoya “no sean parte de las tensiones de las negociaciones” con la Fiscalía “para seguirle favoreciendo”.

“Nosotros creemos que la Fiscalía, en un acto de congruencia, tendría que pedir la cancelación de la orden de aprehensión que exista en contra de mi cliente y debe aquí resaltarse que no es porque haya cometido ningún delito, sino porque no cumplió con el capricho de un juez, porque es un capricho, de acudir a una audiencia para la que no tuvo tiempo de prepararse”, recalcó Zamudio.