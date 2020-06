Juez federal asesinado en Colima no tenía escoltas ni vehículo blindado

Un día después del homicidio del juez federal, Uriel Villegas Ortiz y su esposa Verónica Barajas, en Colima, se conoció que no contaba con seguridad personal, dado el perfil de casos que llevaba.

Este miércoles continuaron los peritajes en el domicilio donde fueron asesinados el juez federal, Uriel Villegas y su esposa Verónica Barajas. Los peritos revisaron una de las cámaras de seguridad ubicada a un costado de la cochera.

El área de atención a víctimas de la Fiscalía de Colima informó que brindará atención psicológica a las niñas, de 3 y 7 años de edad, que presenciaron el asesinato de sus padres.

De acuerdo con los vecinos, el juez no tenía escoltas ni vehículo blindado. Por la tarde, el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, explicó las razones.

Él optó por renunciar a la seguridad que le venía dando el Consejo de la Judicatura. Al darnos cuenta los asuntos tan delicados que llevaba, el pleno le hizo llegar un oficio, en el cual le pedía reconsiderar su decisión y se le establecía en qué había consistido el dictamen de la Comisión de Vigilancia. El juez consideró que no la requería y ratificó que no la necesitaba. Había comentado que él se sentía más a gusto, que llamaba menos la atención, que en su adscripción, en Colima, que no corría ningún riesgo”, señaló el ministro Zaldivar.